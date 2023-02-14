Вопрос поднимался в Совете Федерации.

Владимирской области на модернизацию ЖКХ требуется 30 млрд рублей. Вопрос поднимался в Совете Федерации.«В 2022 году на развитие коммунальной инфраструктуры потрачено более 1,7 млрд рублей, в текущем заложено порядка 2 млрд. Используются возможности федеральных проектов и частных инвесторов. Однако износ превышает 60%, поэтому отрасль требует серьёзных вложений», - рассказал вице-губернатор Сергей Волков.По всей видимости, владимирские власти нацелены на поддержку федерального центра в решении коммунальных проблем. Однако они характерны не только для 33-го региона, но и для других субъектов. Остаётся самое трудное - доказать, что твои проекты важнее и добиться финансирования.