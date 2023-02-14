Власти хотят расселить ветхие дома на год раньше срока - до конца 2023-го.

Владимирской области требуется более 600 млн рублей на переселение людей из аварийного жилья. Об этом рассказал Александр Авдеев.Власти хотят расселить ветхие дома на год раньше срока - до конца 2023-го. Однако из-за роста цен на недвижимость региону требуется больше средств, чем планировалось. Сейчас на территории субъекта возводятся 11 многоквартирных домов для переселенцев. Без поддержки федеральных властей сроки ввода новостроек в эксплуатацию придётся сдвигать на 2024-ый год. Правительство области надеется на поддержку со стороны Совета Федерации.Добавим, что в 2022 году из непригодного жилья расселили 1600 человек, а за весь период реализации федерального проекта - почти 6000.