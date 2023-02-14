Владимирскому приюту для животных Валента предложили новый земельный участок. Сегодня во...

Владимирскому приюту для животных "Валента" предложили новый земельный участок.Сегодня во Фрунзенском суде города Владимира прошло очередное заседание по делу частного приюта для животных "Валента". Иск подали жители улицы Почаевской.Люди выступают против нахождения приюта рядом с их домами. "Валента" располагается в 150 метрах от жилой зоны. По словам людей, им мешает лай собак. Кроме того, выгуливают псов прямо под окнами. Вся территория усеяна фекалиями, жалуются жители района. В настоящий момент администрация областного центра пытается найти новое место для "Валенты".Сегодня чиновники рассказали о еще одном варианте - заброшенном земельном участке на улице Растопчина. До выяснения вопроса о его пригодности суд решил отложить заседание до 9 марта. Руководитель "Валенты" Валентина Сокова согласна с тем, что приют должен находится подальше от жилой застройки. Раньше, по ее словам, жалоб было меньше, потому что и животных было не так много. Сейчас же приют едва способен вместить всех бездомных четвероногих.Валентина Сокова, руководитель Владимирской общественной организации Центр животных "Валента":- Мы придем опять к тому, что у нас было. Везде будут по дворам бегать бездомные собаки. Сейчас, по крайней мере, кого-то из приюта забирают. Мы всех стерилизуем и отдаем, стараемся устраивать, не выпускать на улицу. Они у нас, в принципе, многие доживают свой век, которые не устроены. У нас агрессивные животные есть. Мы занимались программой с городом стерилизацией уличных и выпуск на улицу, но семь голов у нас осталось, их нельзя выпускать. Там были жалобы, что они подрали кого-то. Собака, которая покусала человека там, ребенка, она все равно это повторит!