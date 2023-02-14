Уйти от неудобного формата позволит ввод в эксплуатацию пяти новых школ в Коврове, Покрове, Вязниках, Сновицах и Гусь-Хрустальном.

Власти Владимирской области в 2023 году ликвидируют обучение в две смены. Уйти от неудобного формата позволит в Коврове, Покрове, Вязниках, Сновицах и Гусь-Хрустальном.«В 2023 году также начнётся возведение школы в Веризино. Таким образом мы полностью закроем потребность», - уверен вице-губернатор Владимир Куимов.Он также добавил, что в 2022 году регион выполнил задачу по охвату детей дошкольным образованием.