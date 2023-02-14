Областная библиотека для детей и молодёжи откроет на улицах города четыре площадки, на которых пройдёт литературная викторина с призами и подарками.

Кроме Дня всех влюблённых, владимирцам предлагают отметить 14 февраля День книгодарения. Областная библиотека для детей и молодёжи откроет на улицах города четыре площадки, на которых пройдёт литературная викторина с призами и подарками.Акция состоится в следующих местах:с 11:00 до 12:00 - Соборная площадь, сквер имени Пушкина;с 12:30 до 13:30 - Театральная площадь;с 14:00 до 15:00 - остановка ВлГУ на Горького;с 15:30 до 16:30 - остановка «Пединститут» на проспекте Строителей.Добавим, что до 21 февраля горожане могут подарить книги сельским библиотекам. Сбор проводится на проспекте Строителей, 23 и улице Мира, 51.