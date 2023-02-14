Во Владимире проходит День книгодарения. Сегодня отмечают не только День влюблённых, но и не менее...

Во Владимире проходит День книгодарения.Сегодня отмечают не только День влюблённых, но и не менее милый День книгодарения.Сотрудники Областной библиотеки для детей и молодёжи выйдут на улицы города, чтобы дарить книги. Взамен нужно правильно ответить на вопросы литературной викторины. Акция пройдёт на четырёх площадках- С 11 до 12 на Соборной площади, в парке Пушкина. С 12.30 на Театральной площади, с двух до трёх на улице Горького и последняя - на проспекте Строителей, с половины четвёртого до полпятого.И взамен тоже можно делать добро - до 21-го февраля владимирские библиотекари продолжают принимать в дар книги для передачи своим сельским коллегам.с 11:00 до 12:00 - Соборная площадь, парк Пушкинас 12:30 до 13:30 - Театральная площадьс 14:00 до 15:00 - улица Горького (остановка "Владимирский государственный университет"с 15:30 до 16:30 - проспект Строителей (остановка "Педагогический институт"