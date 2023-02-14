Документы на хранение и использование винтовок оформлены.

Спортшкола имени Прокуророва получила разрешение на оружие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Алексей Говырин.«Документы на хранение и использование винтовок оформлены. Спортсмены уже их получили. Теперь они смогут приступить к стрелковым тренировкам на базе «Динамо». Несколько владимирских ребят уехали в Смоленск на юношеское первенство ЦФО по пневматическому биатлону. Желаю им удачи», - добавил депутат Госдумы.Остаётся открытым вопрос ремонта старого помещения спортшколы. Возможно, придётся искать новое. В ближайшее время спорткомитет определится с выбором дальнейшего пути развития учреждения.