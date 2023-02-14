Инспектор задержал мужчину, который сел за руль подшофе.

Во Владимире осуждён водитель, сломавший нос офицеру ГИБДД. Приговор вынес Ленинский районный суд.В ночь с 3 на 4 ноября прошлого года некто Лаврентьев Э.Н. выпивал в одном из кафе в центре города. В процессе возлияний он поссорился с сотрудниками бара, сел в «Мерседес» и уехал. Сотрудник кафе сообщил о пьяном лихаче в полицию. Инспекторы ДПС остановили машину на улице Спасской.От прохождения медосвидетельствования автомобилист отказался. Его привезли в наркодиспансер, где подтвердилось, что мужчина пьян. Сотрудник дорожной полиции начал составлять протокол, что разозлило фигуранта. Задержанный лбом ударил полицейского в лицо. Перелом. На суде он лишь частично признал свою вину, заявив, что не хотел ломать госавтоинспектору нос, но от тюрьмы это его не спасло.Следующие полтора года владимирец просидит в колонии, а также выплатит полицейскому 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.