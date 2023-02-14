Во Владимирской детской больнице стабилизировали состояние годовалого ребенка-инвалида с тяжелой...

Во Владимирской детской больнице стабилизировали состояние годовалого ребенка-инвалида с тяжелой вирусной инфекцией.Годовалого ребёнка-инвалида, об истории которого рассказывали "Вести", уже скоро переведут из реанимации в отделение педиатрии. Об этом сообщила главный врач областной детской клинической больницы Наталья Малинкина.Отметим, что состояние мальчика медики комментируют после письменного согласия его матери. Напомним, недавно она пожаловалась на ненадлежащее оказание медицинской помощи сыну во время стрима Общероссийского Народного Фронта. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным коллегам организовать проверку.Напомним, у годовалого малыша ДЦП из-за родовой травмы. По словам главврача ОДКБ Натальи Малинкиной, лечение было проведено в полном объеме. При поступлении выяснилось, что мальчик - у него участились судороги - наблюдался у частного невролога.Наталья Малинкина, главный врач областной детской клинической больницы:- Наш доктор выяснил, что суточная доза противосудорожных препаратов была превышена. Превышение этой дозы может само по себе вызывать судорожный синдром. Было решено, что нужно эту дозу противосудорожных препаратов снизить. С мамой была проведена беседа по этому поводу. Но, к сожалению, ребёночек был после вирусной инфекции и эта вирусная инфекция обострилась, в связи с чем он попал в реанимационное отделение.Главный врач областной клинической больницы Наталья Малинкина подчеркивает: по поводу состояния ребенка проведены телемедицинские консультации с федеральными центрами. Тактику лечения коллеги одобрили. Доза противосудорожных препаратов скорректирована. Динамика состояния маленького пациента - положительная.