С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179907 владимирцев.

Во Владимирской области 14 февраля выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 человек. Ещё 10 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Александровском, 4 - в Киржачском, по 3 - в Петушинском, Муромском и Вязниковском, по 2 - в Кольчугинском, Собинском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах. По одному заболевшему прибавилось в Селивановском районе и ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179907 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49890 заболевших во Владимире, 21279 - в Ковровском районе и 19434 - в Муроме.