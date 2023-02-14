Во Владимирской области 170 детей-сирот получат жилье. Это должно произойти уже в этом году,...

Во Владимирской области 170 детей-сирот получат жилье.Это должно произойти уже в этом году, сообщил вице-губернатор Владимир Куимов.«На 1 января 2020 года очередь превышала 800 ребят. Из них остался 201 человек. Однако 28 признаны недееспособными. В ближайшее время мы закроем этот вопрос», - отметил он и рассказал о региональной программе по строительству жилья для сирот-подростков, которую предстоит разработать.Фото https://www.pxfuel.com/en