Во Владимирской области не спадает дефицит хлебопеков. Проблему дефицита кадров в хлебопекарной...

Во Владимирской области не спадает дефицит хлебопеков.Проблему дефицита кадров в хлебопекарной отрасли обсудили на круглом столе на международной выставке Продэкспо-2023. В заседании приняли участие сенатор Ольга Хохлова, руководители подразделений Владимирского хлебокомбината и директор Владимирского экономико-технологического колледжа.Участники выделили основную проблему - существует разрыв между тем, чему учат будущих сотрудников и тем, что нужно самим предприятиям. Ещё одна из причин кадрового дефицита в низкой маржинальности отрасли: сложно конкурировать с более прибыльными направлениями, если у большинства компаний нет возможности предоставлять нужным им кадрам лучший соцпакет, высокую зарплату и жилье. Кадровый дефицит в хлебопекарной отрасли варьируется от 32-х до 47-ми процентов, а средний возраст квалифицированных сотрудников – 60 лет. Нужно переходить к практикоориентированной парадигме, подытожили участники круглого стола, только так можно начать решать проблему. Недавно «Владимирский хлебокомбинат» приступил к новому проекту- профориентации воспитанников детских домов - он призван помочь ребятам получить профессию по душе.