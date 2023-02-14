Во Владимирской области незаконная вырубка деревьев нанесла ущерб в размере 1,4 миллиона...

Во Владимирской области незаконная вырубка деревьев нанесла ущерб в размере 1,4 миллиона рублей.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой установлено, что между Департаментом лесного хозяйства области и СПК «Русь» заключен договор аренды лесного участка в Аксеновском участковом лесничестве. На арендатора возложена обязанность обеспечить охрану лесного участка от пожаров, вредителей и болезней леса, незаконных рубок леса и других нарушений лесного законодательства.Но в сентябре 2020 года на указанном лесном участке ГКУ ВО «Курловское лесничество» выявлен факт незаконной рубки 58 деревьев сосен, трех елей и 4 берез на сумму более 1, 4 млн рублей.Возбуждено уголовное дело, преступники пока не найдены.При этом, прокурором в Гусь-Хрустальный в горсуд направлено было исковое заявление о взыскании с ООО «СПК «Русь» ущерба в размере более 1, 4 млн рублей. Суд иск удовлеторил.Решение суда в законную силу не вступило.Фото https://www.pxfuel.com/en