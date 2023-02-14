Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся. По сведениям синоптиков,...

Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, возможен мокрый снег.Атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%.Магнитное поле слабо возмущенное. Ветер северный, 4-10 м/с.Температура воздуха во Владимире и области в течение суток около 3 градусов ниже 0.15 февраля по православной традиции отмечают праздник Сретения Господня. Какая погода на Сретенье — такой и весна будет. Если на Сретенье дорогу переметает — весна будет поздней и холодной. Если тепло на Сретенье — весна будет ранней и теплой. «Если в этот день снежок — весной будет дожжок», то есть весна будет затяжной и дождливой. Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды — весна будет теплой и ранней.Фото: https://www.pxfuel.com/