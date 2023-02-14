Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

В Ковровском районе после ДТП с фурой погиб водитель трактора. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Происшествие произошло ночью на трассе М-7 рядом с селом Павловское. Находившийся за рулём грузовика Scania 40-летний мужчина двигался в сторону Москвы. Он не рассчитал дистанцию и врезался в ехавший в попутном направлении трактор, 45-летний водитель которого погиб на месте автокатастрофы. Дальнобойщик также получил телесные повреждения, но остался жив.Сотрудники ГИБДД проводят проверку.