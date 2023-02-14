Он был уроженцем деревни Прудня. У ефрейтора остались жена и дочь.

В Меленковском районе похоронили погибшего на Украине Максима Арефьева. Он был уроженцем деревни Прудня.Максим родился в 1987 году. Окончил московскую школу и столичный строительный колледж. Отслужил в армии, после чего работал слесарем в автосервисе, а также станочником на деревообработке в ПЗ «Илькино».Ефрейтор погиб при выполнении боевого задания на территории Харьковской области. Прощание с бойцом состоялось в центре родной деревни. В последний путь его провожали родные, друзья и односельчане. Соболезнования родственникам военнослужащего выразили замглавы администрации Меленковского района и глава Денятинского поселения.У погибшего остались жена и дочь.