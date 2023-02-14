Во Владимирской области пожарные эвакуировали четырех человек и не допустили распространения...

Во Владимирской области пожарные эвакуировали четырех человек и не допустили распространения пожара.Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар частного жилого дома в Коврове и не допустили перехода огня на соседние.В 16.14 поступило сообщение о пожаре на улице Кузнечной в городе Коврове. Прибывшие пожарные увидели, что горит чердак частного деревянного дома, существовала угроза перехода огня на соседние дома, откуда были эвакуированы 4 человека.Благодаря слаженным действиям пожар был оперативно ликвидирован на площади 60 квадратных метров, а угроза соседним домам была снята. Погибших и пострадавших нет.Работали 4 единицы техники и 16 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Фото: Официальный канал Главного управления МЧС России по Владимирской области