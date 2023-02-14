Во Владимирской области продукты питания за год стали дороже на 18,6%. За год продукты подорожали...

Во Владимирской области продукты питания за год стали дороже на 18,6%.За год продукты подорожали на 18,6%, сообщает Владимирстат. В 2021 году продовольственные цены выросли только на 13 процентов.Напомним, что осенью во Владимирской области было зафиксировано снижение прироста цен на продовольственные товары.На то время годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе снизился до 19,4 процентовВ итоге за год больше всего подорожал сахар — на 39%,Крупы — плюс 34,7%,Сливочное масло — на 25,7%,Макароны — на 23,6%.Мясо, птица, хлеб, молоко, подсолнечное масло — плюс 15-20%.А вот яйца за год стали дороже менее, чем. на 2 %.Фото ГТРК "Владимир"