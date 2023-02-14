Во Владимирской области пьяный водитель Мерседеса сломал нос инспектору ДПС. Ленинским районным...

Во Владимирской области пьяный водитель "Мерседеса" сломал нос инспектору ДПС.Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор за "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных полномочий".Установлено, что ночью 4 ноября прошлого года инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области получили сообщение о том, что в районе ТЦ «Торговые ряды» города Владимира передвигается автомобиль «Мерседес», водитель которого может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Авто было остановлено на улице Спасская. Водителя доставили в «Областной наркологический диспансер», где факт его опьянения подтвердился.При составлении протокола нарушитель нанес инспектору ДПС удар головой в нос. Причинив телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа без смещения отломков и раны спинки носа.Осужденный вину не признал, но суд назначил ему 1 год 6 месяцев общего режима.Фото https://www.pxfuel.com/en