Во Владимирской области рецидивист совершил серию краж на миллион рублей.
Суздальским районным...
Во Владимирской области рецидивист совершил серию краж на миллион рублей.
Суздальским районным судом вынесен приговор в отношении неоднократно судимого владимирца.
С августа по сентябрь 2021 года он из квартир и дач похитил у жителей гВладимира, гСуздаля, деревни Старые Омутищи Петушинского района, СНТ «Суромна» Суздальского района и поселка Улыбышево Судогодского района золотые и серебряные украшения, денежные средства, планшет, 2 ноутбука, 2 дорогостоящих велосипеда, инструменты. На сумму свыше 930 тыс. рублей. А также самовольно оставив место своего жительства, где находился под надзором.
Вину он признал, написал явки с повинной. Ему назначено 4 года строгого режима.
Удовлетворены гражданские иски четверых потерпевших на 300 тыс рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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