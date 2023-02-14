Во Владимирской области рецидивист совершил серию краж на миллион рублей. Суздальским районным...

Во Владимирской области рецидивист совершил серию краж на миллион рублей.Суздальским районным судом вынесен приговор в отношении неоднократно судимого владимирца.С августа по сентябрь 2021 года он из квартир и дач похитил у жителей гВладимира, гСуздаля, деревни Старые Омутищи Петушинского района, СНТ «Суромна» Суздальского района и поселка Улыбышево Судогодского района золотые и серебряные украшения, денежные средства, планшет, 2 ноутбука, 2 дорогостоящих велосипеда, инструменты. На сумму свыше 930 тыс. рублей. А также самовольно оставив место своего жительства, где находился под надзором.Вину он признал, написал явки с повинной. Ему назначено 4 года строгого режима.Удовлетворены гражданские иски четверых потерпевших на 300 тыс рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en