Во Владимирской области спасенная на пожаре кошка полностью выздоровела. Кошка Няша, спасённая на...

Во Владимирской области спасенная на пожаре кошка полностью выздоровела.Кошка Няша, спасённая на пожаре в Гусь-Хрустальном в конце января, чувствует себя прекрасно, сообщают на странице МЧС в соцсетях.Напомню, кадры спасения кошки появились в паблике МЧС Владимирской области. При пожаре хозяйка одной из квартир сообщила спасателям, что в доме осталась кошка Няша. Пожарные обнаружили бездыханное животное недалеко от входа, начали откачивать Няшу при помощи дыхательного аппарата и кошка ожила.