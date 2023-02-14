Во Владимирской области ученики православной гимназии делают окопные свечи. Детский вклад в...

Во Владимирской области ученики православной гимназии делают окопные свечи.Детский вклад в Победу. В Судогде ученики Свято-Екатерининской православной гимназии начали изготавливать окопные свечи для российских бойцов. Слово - Марии Платанюк.Все огарки - в дело. Протоиерей Георгий Морохин готовит воск для окопных свечей. Священник рассказывает: огарки традиционно пускают на переплавку. Для свечей церковных. Но в этом году воск решили использовать для помощи фронту. Работают каждый день.Георгий Морохин, протоиерей, директор Свято-Екатеринской православной школы г. Судогды:- Они там в окопах, им необходимы и для обогрева, и для освещения. Они, конечно, будут иметь специфический запах. Церковный такой. Но, думаю, в окопе им это не помешает. А может, и порадует. Напомнит о чем-то родном. О храмовом.Небольшая артель - воспитанники Свято-Екатерининской православной школы города Судогды. Ежедневно дети делают десятки свечей. Заливают их в специальные жестяные ёмкости. В блиндаже, окопе, землянке такая свеча будет гореть долго.- Фитиль... И притупи его немножко.Свой вклад в поддержку бойцов вносит и Василий Лункин. Уверен, их детский груз в зону СВО поможет приблизить победу.Василий Лункин, ученик Свято-Екатеринской православной школы г. Судогды:- Мы свечи эти делаем специально для солдат. Топим воск и заливаем. Солдаты будут греть руки в окопах нашими свечами.Судогдцы с самого начала специальной военной операции активно включились в оказание помощи бойцам. Дети отправляют на фронт и свои послания. Мастерят открытки и пишут письма на уроках технологии.Светлана Шевырина, учитель технологии Свято-Екатеринской православной школы г. Судогды:- Чтобы поддержать их моральный дух, чтобы они стремились к Победе. И чувствовали нашу поддержку. Ребята с удовольствием делают им подарки, потому что они гордятся нашей армией.А недавно ученики православной школы начали плести маскировочные сети. Материал для камуфляжных сетей юным судогдцам привозят регулярно. Все для Фронта! Все для Победы! Эти слова сегодня объединяют все поколения.Мария Платанюк, Ирина Благонравова. "Вести-Владимир"