Во Владимирской области в условиях высокой заболеваемости продолжается вакцинация от гриппа и...

Во Владимирской области в условиях высокой заболеваемости продолжается вакцинация от гриппа и ковида.В регионе - вторая волна заболеваемости гриппом. Медики призывают вакцинироваться не только от острой вирусной инфекции, но и ковида. Слово - Ольге Яцык.- Все, держите...Геннадий Федорович сделал свою первую прививку от ковида. После двух недель на больничной койке пенсионер осознал: надо себя беречь.Геннадий Петров, житель г. Владимира:- Уж какой я был противник... не верил во все это. А когда сам окунулся в эту бяку… Всем надо делать, обязательно.Также в первой городской поликлинике Владимира продолжается вакцинация от гриппа. Но прививка от ковида - в лидерах по популярности.Анастасия Виноградова, участковый терапевт поликлиники №1 г. Владимира:- В нашей поликлинике проводится вакцинация от большого ряда болезней. В том числе от коронавирусной инфекции вакцинация продолжается. Мы используем векторную вакцину GAM-COVID-Vac. Она используется как внутримышечно, так и интерназально.Хранят вакцину при температуре минус восемнадцать градусов в специальном холодильнике. Пациент может проверить сроки годности всех лекарств и узнать больше об их производстве. Также здесь хранятся вакцины от других, не менее коварных вирусов.Любовь Доронина, медицинская сестра поликлиники №1 г. Владимира:- "Превенар", то есть от пневмококковой инфекции, АДС-М у нас делается от дифтерии и столбняка, также есть гепатит B вакцина...По данным Роспотребнадзора, в феврале в регионе наблюдается рост заболеваемости острыми вирусными инфекциями. Еженедельно с симптомами гриппа и ОРВИ к врачам обратились более десяти с половиной тысяч жителей области.Наталья Широбокова, врач-эпидемиолог больницы №2 г. Владимира:- Ежедневно по области заболевает примерно 50 человек. 6-7-8 человек ежедневно госпитализируются и единичные летальные исходы, к сожалению, имеют место быть. По данным мониторинга Роспотребнадзора гриппа за прошедшую неделю было выявлено 41 случай.Медики особенно настаивают на вакцинации тех, кто еще не болел. А если все-таки симптомы ОРВИ или ковида появились, ограничьте общение с окружающими.Ольга Яцык, корреспондент:- Чтобы вакцинироваться, достаточно просто прийти в поликлинику. А если не хотите ожидать в очереди, воспользуйтесь электронной записью.Перед процедурой вас обязательно обследуют, а после вакцинации, проследят за самочувствием.Ольга Яцык, Егор Герасимов, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»