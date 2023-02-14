Депутаты Заксобрания Владимирской области обсудили совместные проекты с комитетом по науке, образованию и культуре Совета Федерации. 33 регион представляли вице-губернаторыДмитрий Лызлов

Депутаты Заксобрания Владимирской области обсудили совместные проекты с комитетом по науке, образованию и культуре Совета Федерации. 33 регион представляли вице-губернаторыДмитрий Лызлов и Владимир Куимов, вице-спикер Заксобрания Вячеслав Картухин, а также министры Владимирской области. Одной из тем обсуждения стала подготовка к празднованию 1000-летия Суздаля. Там построят школу на 1200 мест. Заявляется, что проект будет соответствовать требования