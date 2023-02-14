Обанкротить компанию Игоря Другова, которая строит ЖК “Дуброва Парк-2”, не удалось. В Арбитражном суде Владимирской области завершилось рассмотрение дела по иску «Фонда развития

Обанкротить компанию Игоря Другова, которая строит ЖК “Дуброва Парк-2”, не удалось. В Арбитражном суде Владимирской области завершилось рассмотрение дела по иску «Фонда развития территорий» к компании застройщика “ИнтерСтройВладимир”. В суде присутствовали дольщики проблемного ЖК, представители прокуратуры, областные чиновники, а вот от Фонда развития территорий на финальное заседание никто не пришёл, как и на несколько предыдущих.