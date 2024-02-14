Решение было принято после рекомендации Управления Роспотребнадзора приостановить работу детсада.

11 групп в детском саду №59 в Коврове отправлены на карантин из-за ротавирусной инфекции. Решение было принято после рекомендации Управления Роспотребнадзора приостановить работу детсада.Сейчас в дошкольном учреждении работают только две дежурные группы для тех родителей, у которых безвыходное положение. Кроме групп, от работы пришлось отстранить весь персонал пищеблока и много сотрудников администрации детского дошкольного учреждения. Это необходимо было сделать из-за другой норовирусной инфекции.По мнению Роспотребнадзора, массовое отравление связано с нарушением санитарно-гигиенических норм. Точная причина будет выявлена в конце проверки в ДДУ.