15 февраля 2024 года на одной из улиц города Владимира будет временно остановлена подача газа Как...

15 февраля 2024 года на одной из улиц города Владимира будет временно остановлена подача газаКак сообщает администрация города Владимира, в связи с производством работ по замене 4-х ИФС (Изолирующее фланцевое соединение) на надземном газопроводе низкого давления 15 февраля 2024 года с 10.00 до 14.00 часов будет полностью остановлена подача газа по адресу:ул. Добросельская, д.191Б (п. 1,2,3,5)Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства.Фото: freepik.com