На сегодняшний день 59 428 жителей Владимирского региона получают квитанции «ЭнергосбыТ Плюс» по электронной почте и в личном кабинете.

На сегодняшний день 59 428 жителей Владимирского региона получают квитанции «ЭнергосбыТ Плюс» по электронной почте и в личном кабинете. Выбор клиентов неслучаен, ведь онлайн-квитанции помогают экономить собственное время, места хранения платежных документов и беречь природу.Главными преимуществами сервиса являются оперативность и надежность. Квитанция формируется в начале месяца, направляется на электронную почту и может храниться там бессрочно. Она приходит раньше, чем бумажная версия, и позволяет оплатить услуги в любое удобное время.Обращаем внимание, что оформить подписку на электронную квитанцию можно на несколько счетов, которые оплачивает клиент. Все они будут приходить на указанный e-mail. Получить и оплатить электронный счет можно из любой точки, где есть интернет.Подписка на цифровой платежный документ доступна на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» по ссылке или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+». Для этого достаточно изменить в настройках способ доставки платежных документов.Реклама.