Как объяснили в областной прокуратуре, на данный момент 17-летняя девушка живет у опекуна. Ее маму и отца лишили родительских прав из-за частых пьянок, а после обязали съехать из квартиры, где

Как объяснили в областной прокуратуре, на данный момент 17-летняя девушка живет у опекуна. Ее маму и отца лишили родительских прав из-за частых пьянок, а после обязали съехать из квартиры, где они проживали по соцнайму. Оставшееся жилье гороховецкие власти предоставили в пользование подростку, ведь скоро девушке исполнится 18 лет. Однако состояние квартиры сильно возмутило опекуна. Тогда