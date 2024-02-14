Активисты Народного Фронта помогли многодетной матери-одиночке из Гусь-Хрустального Активисты...

Активисты Народного Фронта помогли многодетной матери-одиночке из Гусь-ХрустальногоАктивисты регионального отделения Народного Фронта помогли многодетной матери-одиночке из Гусь-Хрустального района.Мария Смирнова одна воспитывает четверых детей. В декабре женщина обратилась на Прямую линию Президента Владимира Путина с просьбой разъяснить, на какие социальные пособия и льготы может рассчитывать семья.Члены Народного фронта встретились с многодетной мамой, подробно разъяснили порядок оформления выплат и компенсаций на школьное питание, на проезд, и поинтересовались, в чем еще нуждается семья. Мария скромно посетовала, что очень много сил и средств уходит на...поддержание порядка в доме. Активисты привлекли спонсоров и передали Смирновым партию бытовой химии, небольшие подарки детям, а школьникам - портфели и шапки.Татьяна Шаркова, член штаба Народного фронта во Владимирской области:- Марии Валерьевне я задала вопрос, какие у нее есть проблемы, пожелания, может быть, ей чем-то помочь, и эта русская женщина поразила меня свои ответом. Она сказала, что ей на всё хватает. Но можно было бы помочь со стиральным порошком, потому что деток много, много стирки.