Александровцу вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Мужчина избил свою мать, которая попросила выключить работавший телевизор, поскольку собиралась

Александровцу вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Мужчина избил свою мать, которая попросила выключить работавший телевизор, поскольку собиралась спать. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Конфликт произошел в ночь со 2 на 3 мая 2022 года. Мужчина сидел у себя дома вместе с матерью. Женщина собралась лечь спать и, как упоминалось ранее,