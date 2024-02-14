По подозрению в мошенничестве правоохранители арестовали 42-летнего жителя города Струнино.

По подозрению в мошенничестве правоохранители арестовали 42-летнего жителя города Струнино. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители полагают, что мужчина выполнял роль курьера в схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Так, в конце декабря прошлого года он забрал у 78-летнего жителя Александрова 160 тыс. рублей. Пенсионер думал, что помогает угодившей в аварию внучке. Отмечается, что почти все деньги обвиняемый перевёл сообщникам, а себе оставил лишь 5%.На допросе задержанный во всём сознался. В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.