Российские парламентарии в первом чтении приняли законопроект, который расширит возможности использования материнского капитала.

Российские парламентарии в первом чтении приняли законопроект, который расширит возможности использования материнского капитала. Об этом в своём рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.В частности, новый закон позволит семьям, которые приобрели квартиры на средства материнского капитала, улучшить жилищные условия после рождения второго и последующих детей. Граждане смогут поменять такие помещения на более просторные или дорогие.Кроме того, законопроект даст возможность достигшим совершеннолетия детям отказаться от доли в купленной на материнский капитал квартире и встать в очередь на получение своего жилья.«Этот закон, считаю, улучшит положение многих семей, в том числе и многодетных», - подчеркнул Алексей Говырин.