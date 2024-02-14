Умерла, никто и не заметил. Как мы уже рассказывали, недавно полиция обнаружила труп 90-летней пенсионерки во владимирской малосемейке. Пожилая женщина скончалась, предположительно, больше

Умерла, никто и не заметил. Как мы уже рассказывали, недавно полиция обнаружила труп 90-летней пенсионерки во владимирской малосемейке. Пожилая женщина скончалась, предположительно, больше года назад. Тело нашли в квартире, когда вскрыли дверной замок. За это время оно превратилось в мумию. В отделении соцзащиты уточнили, что покойная жила одна. Ее звали Евдокия Семенова. По словам соседей,