Четвероногий друг: во Владимирской области дружелюбный Вилли ищет дом А сейчас наша традиционная...

"Четвероногий друг": во Владимирской области дружелюбный Вилли ищет домА сейчас наша традиционная рубрика "Хочу домой". Она о тех, кому очень не хватает заботливой и любящей семьи.Сегодня знакомим вас с веселым парнем Вилли. Яркий, дружелюбный, ласковый песик - большой любитель поиграть и побегать. Сейчас он живет в приюте Ковчег-33. Очень любит обниматься и находиться рядом с людьми. Спокойно относится к другим животным и детям, послушно гуляет на поводке.Вилли с нетерпением ждет своего нового хозяина и будет рад знакомству.Чтобы забрать его домой - звоните по телефону волонтера: +7-910-182-43-30 - Кира