Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Двоих жителей Коврова лишили иномарок за нетрезвую езду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.В одном случае машины лишился своего Мерседеса «GKL 220», её конфисковали в доход государства. Обнаружили его пьяным за рулём в ноябре того года. Когда его привезли на медосвидетельствование в городскую больницу, то отказался его делать. Ему назначили 300 часов общественных работ с лишением права водить машину на два года и десять месяцев.Во втором случае своей «Мазды» лишился ещё один любитель выпить. Тому дали 11 месяцев принудительных работ с отбыванием срока в исправительном центре. Кроме машины, он отдаст в казну государства 10% от своей заработной платы. А за руль он не сядет четыре года.