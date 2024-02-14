Губернатор Александр Авдеев провел выездное заседание областного правительства в Коврове. Глава...

Губернатор Александр Авдеев провел выездное заседание областного правительства в Коврове.Глава региона побывал и в строящейся 25 - ой школе. Напомню, ее строительство ведется с 21 года. Для ускорения процесса даже пришлось сменить подрядчика. Успеют ли к 1 сентября? Репортаж Полины Лаптевой.Уже скоро эти, пока еще пустые помещения станут классными комнатами и примут первых ребят. В школе продолжается чистовая отделка: укладка плитки в коридорах и кабинетах, установка дверей и покраска стен. На финальном этапе монтаж отопительной системы, прокладка электросетей и вентиляции. Фасад школы почти полностью завершен.- Из инженерных систем вентиляция выполнена на 100 процентов, отопление выполнено на 80 процентов. В том числе даже и бассейн. Начат уже монтаж технологического оборудования. Через месяц бассейн тоже будет закончен.Вячеслав Смирнов, гендиректор компании ООО "Ремстройгарант":- Напомним, что строительство школы №25 в южном районе Коврова по нацпроекту "Образование" ведется с мая 2021 года. Она будет состоять из шести корпусов. Рассчитана школа на 1100 учеников. Контракт с предыдущим подрядчиком, компанией "Айди Партнер" был расторгнут в начале 22-ого- из-за отставания от графика. На сегодняшний день готовность объекта составляет 80 процентов.Трудности были с потолками, сами знаете, Проектным институтом с администрацией все вопросы решены. Полностью потолок сделан. Плитка сделана.В ближайшие две недели в бассейн завезут комплектующие материалы. А вот в проект актового зала пришлось внести изменения. Чтобы сцену было хорошо видно даже на задних рядах, решено сделать уклон. Из-за подорожания материалов более чем на 30 процентов первоначальная смета 2020 года тоже была пересмотрена.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Работы в принципе для зимы в хорошем темпе идут. Есть отставания по актовому залу. Но в целом за зимний, весенний период работы будут закончены. В весенний период нам надо грамотно подойти к территории школы, вокруг школы, чтобы грамотно организовать движение школьников вдоль ограждения, тротуары, места подвоза учащихся.Впереди - закупка необходимого для учебного процесса оборудования, работы по благоустройству и весеннему озеленению территории. Рядом со школой появится стоянка. Как отмечают представители нового подрядчика, работы планируется завершить до 1 июня этого года. И уже 1 сентября новая школа распахнет свои двери для учеников.Полина Лаптева , Илья Хлудов, Вести Владимир.