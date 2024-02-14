«История первой любви»: заключительная часть мелодрамы «Лед 3» выходит на большие экраны Третья...

«История первой любви»: заключительная часть мелодрамы «Лед 3» выходит на большие экраныТретья и заключительная часть полюбившейся зрителям картины про любовь «Лед 3» выходит на большие экраны уже 14 февраля 2024 года.Чувственная и эмоциональная история про первую любовь никого не оставит равнодушным.В новой мелодрамме с музыкальными номерами важную роль играют отношения между дочерью и отцом. Маленькая Надя Горина выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала ее мама. Однако, отец возражает такому стремлению, - он очень переживает за девушку. Стараясь защитить ее от любых трудностей, он слишком контролирует дочь.На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы - Сергеем Орловым, и между ними вспыхивает симпатия. К сожалению, папа девушки не верит в искренность чувств юноши и разлучает их.Препятствия только укрепляют настоящую любовь, а когда любишь - самый сказочный финал может стать реальностью. Эта картина подарит невероятную веру в то, что все будет хорошо.«Лед 3» - самая лирическая часть франшизы. В числе продюсеров истории о борьбе и преодолении выступил Фёдор Бондарчук, а в главных ролях - Анна Савранская и Степан БелозеровКинопрокат мелодрамы с музыкальными номерами захватит и 8 марта - весна близко, а значит, пришла пора романтики.