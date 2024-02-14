В среду, 14 февраля, в обращение поступили четыре почтовые марки, выпущенные специально к 1000-летию Суздаля.
В среду, 14 февраля, в обращение поступили четыре почтовые марки, выпущенные специально к 1000-летию Суздаля. Об этом рассказала правительства Владимирской области.
Тираж составил 18 тысяч блоков. На новых марках изображены знаковые городские достопримечательности, в том числе ансамбль Рождественского собора и Архиерейского дома.
«Дополнительно изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Суздаля, а также художественная обложка», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.