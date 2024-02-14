«Карантинная зона»: во Владимирской области выявили очаг бешенства 13 февраля 2024 года губернатор...

«Карантинная зона»: во Владимирской области выявили очаг бешенства13 февраля 2024 года губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал указ о введении карантина в деревне Курилово Собинского района в связи с появившимся там очагом бешенства.Ограничительные меры будут действовать 3 месяца, вплоть до 12 мая.Официально запрещается: посещение зараженной территории посторонними лицами; ввоз, вывоз и лечение больных и восприимчивых животных; снятие шкур; отлов животных.Помимо этого, территорию в радиусе 1 километр объявили неблагополучной по бешенству. На время карантина нельзя будет проводить ярмарки, выставки и фестивали с участием зверей, - проведение подобных событий необходимо перенести в другой район или на другую дату, после снятия ограничений.Фото: freepik.com