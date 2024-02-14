За январь 2024 года на переездах Горьковской железной дороги выявлено 15 нарушений правил дорожного движения, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За январь 2024 года на переездах Горьковской железной дороги выявлено 15 нарушений правил дорожного движения, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Отметим, что за первый месяц 2024 года на железнодорожных переездах зафиксировано 3 случая столкновения автомобилей с поездами. В результате ДТП никто не пострадал. Для сравнения, за январь 2023 года произошло шесть ДТП, в которых пострадало три человека.Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, это мониторинг состояния железнодорожных переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности, а также проведение информационно-разъяснительной работы. За январь 2024 года совместно с транспортной полицией работниками дороги проведено порядка 159 рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили 19,3 тыс. автомобилистам.Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.