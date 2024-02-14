В среду, 14 февраля, ковровские спасатели планируют раздавать гражданам открытки в виде сердечек с памятками по пожарной безопасности.

В среду, 14 февраля, ковровские спасатели планируют раздавать гражданам открытки в виде сердечек с памятками по пожарной безопасности. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Отмечается, что акция приурочена к Дню всех влюблённых. На бумажных сердечках с изображением пожарной машины написано «С любовью в сердце» и указаны номера телефонов службы спасения.