Сегодня, в День Святого Валентина, спасатели из Коврова устроили милую акцию. Они раздали местным жителям сердечки с телефонами экстренных служб. Вместе с подарком жителям вручали памятку о

Сегодня, в День Святого Валентина, спасатели из Коврова устроили милую акцию. Они раздали местным жителям сердечки с телефонами экстренных служб. Вместе с подарком жителям вручали памятку о пожарной безопасности. Фотографиями “валентинок” поделились в пресс-службе МЧС. Из поста в телеграм-канале МЧС области Безопасность в каждый дом — в День всех влюбленных МЧС города Коврова заботится о