Об этом сообщили сотрудники пресс-службы «Столото».

Ковровский пенсионер Владимир Захаров выиграл два миллиона в лотерее. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы «Столото».Мужчина рассказал, что выбирать билет не стал, так как «рука несчастливая», и взял наугад. Выиграть не ожидал, так как участвовал всегда ради процесса. На что потратит эту сумму, ковровчанин не решил.До того, как выйти на пенсию, Владимир Захаров трудился обычным разнорабочим. Свободное время он проводит на даче, выращивает там множество овощей и фруктов, а в теплице у него даже растут арбузы.