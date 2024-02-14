Маршрутам 20С и 22С ищут нового перевозчика. Информацию об этом разместили на сайте Госзакупок 13 февраля. С ноября 2021 года и до конца 2023-го уже упомянутые маршруты и маршрут №22 обслуживала

Маршрутам 20С и 22С ищут нового перевозчика. Информацию об этом разместили на сайте Госзакупок 13 февраля. С ноября 2021 года и до конца 2023-го уже упомянутые маршруты и маршрут №22 обслуживала компания «СитиЛайн». Перевозчик был первым из частников, кто покинул рынок за последний год, уже за ним потянулись ООО «ПОАТиС» и те, кто возил пассажиров