Деньги выделил Александр Авдеев на техническое обслуживание с 10 января по 1 февраля.

На содержание катка в Суздале власти потратили 4,6 миллиона рублей. Деньги выделил Александр Авдеев на техническое обслуживание с 10 января по 1 февраля.Сам каток находится в центре города и занимает около 900 квадратных метров. Почему такие деньги были выделены на поддержание льда – неизвестно, ведь, например, на обслуживание в течение трёх месяцев катка в Всеволжске было выделено 976 тысяч рублей. А в Питере на содержание подобного комплекса площадью в 800 квадратов власти выделили 500 тысяч рублей.Ранее АиФ Владимир о стоимости новогоднего ледового шоу Слуцкой, которое обошлось властям в 3,5 миллиона рублей.