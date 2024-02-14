На выставке-форуме на ВДНХ в Москве состоится День древнего города Суздаля. Он пройдет 18 февраля, в ближайшее воскресенье. Запланирована целая программа, которую покажут на стенде

На выставке-форуме на ВДНХ в Москве состоится День древнего города Суздаля. Он пройдет 18 февраля, в ближайшее воскресенье. Запланирована целая программа, которую покажут на стенде Владимирской области в павильоне №75. Об этом рассказали в администрации Суздаля. Гости торжества могут поучаствовать в мастер-классах, которые подготовили сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника. например, можно будет освоить ручную масляную набойку (технология