Нагрузка на судебных приставов Владимирской области выросла до 5 тысяч производств. До 380...

Нагрузка на судебных приставов Владимирской области выросла до 5 тысяч производств.До 380 миллионов рублей выросла сумма взысканной задолженности по алиментам. Предыдущий показатель - 250 миллионов. В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области состоялось расширенное заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы ведомства за 23 год и определены основные цели и задачи на 2024-й.Выступая с итоговым докладом, главный судебный пристав региона Елена Парафонова отметила,служебная нагрузка на судебных приставов-исполнителей выросла - до 5000 исполнительных производств на одного сотрудника. Не смотря на это, отмечается увеличение количества оконченных и прекращенных административных дел. Всего приставы взыскали более 7 миллиардов рублей. Положительная динамика сохранилась и в 2024-м.Анастасия Белова, старший инспектор УФССП России по Владимирской области:- Есть основные направления деятельности, которые находятся на контроле. Одним из таких направлений является взыскание алиментных платежей. Защита детей и прав несовершеннолетних граждан также будет на контроле.