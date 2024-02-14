Народные приметы на 15 февраля. Зачем на Сретение Господне набирают воду из трёх...

Народные приметы на 15 февраля. Зачем на Сретение Господне набирают воду из трёх колодцев?Сретение отмечается 15 февраля. В этот день переплетаются церковные и народные традиции. В старину данный праздник называли «серединой зимы».В Евангелии рассказывается о том, как Богородица и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимскую храм, чтобы исполнить предписание Закона Моисея о первородном сыне.Встретив их, пророк Симеон и праведная пророчица Анна признали в младенце Иисусе Спасителя и провозгласили Его светом народам.Сретение Господне является символом встречи Света мира, Иисуса Христа с Его народом.Кроме того, 15 февраля отмечается народный праздник Громница или Громова Неделя.Считается, что если в этот день гремит гром, то на будущий год родится богатый урожай.Люди также верят, что в это время можно предсказать погоду на лето.Что принято делать 15 февраля?- На праздник было принято печь блины, которые символизировали Солнце. Считалось, что в этот день встречаются зима и весна. А для детей готовили печенье в форме птиц. В народе верили, что если съесть блин до появления на небе первой звезды, то человеку будет во всем везти.- В народе считалось, что сретенские свечи обладают огромной силой. Они защищают людей от бед и несчастий, дом – от пожара и молний, посевы – от града и заморозков. Хранили свечи целый год и зажигали только тогда, когда возникала серьезная проблема.- Одним из главных символом Сретения была вода, которую набирали из трёх колодцев. Верили, что она может исцелить многие болезни.По поверью, сретенская вода по своей силе не уступает крещенской, поэтому ее также освящали.Что ни в коем случае нельзя делать 15 февраля?- Не отправлялись на Сретение в дальнюю дорогу, не планировали путешествия. Верили, что поездка не будет удачной, и у человека возникнут непредвиденные преграды.- Нельзя 15 февраля ссориться, потому что любое злое слово вернется «в тройном размере».- Не считали в этот день деньги и не клали их не стол, «иначе перестанут в доме водиться».Народные приметы на 15 февраля«Какова погода в этот день - такой будет и весна»;«В Сретение метель дорогу переметает - к неурожаю»;«Если выпал снег – весна будет дождливой и холодной, а лето придет нескоро»;«Много звезд на Сретение – весна придет нескоро»;«Поросята визжат – к холоду»;«Лес трещит – к длительным холодам».Фото: freepik.com