Нетрезвый водитель из Владимира, по вине которого погиб пассажир, предстанет перед судом
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Нетрезвый водитель из Владимира, по вине которого погиб пассажир, предстанет перед судом
В отношении жителя Владимира утверждено обвинительное заключение.
Судом установлено, что 21 октября 2023 года мужчина, в нетрезвом виде, управляя автомобилем марки «АUDI 80», в котором на переднем сиденье находился пассажир, двигался из деревни Трухачево в направлении села Чамерево Судогодского района.
Водитель нарушил скоростной режим и движение машины вышло из под контроля.
“Проезжая закруглённый участок дороги, он не справился с управлением, автомобиль пересек разметку, обозначающую край проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся”, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.
В ходе расследования водитель свою вину в совершении преступления признал полностью.
Уголовное дело направлено в Судогодский районный суд.
Фото: freepik.com