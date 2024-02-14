Нетрезвый водитель из Владимира, по вине которого погиб пассажир, предстанет перед судом В...

Нетрезвый водитель из Владимира, по вине которого погиб пассажир, предстанет перед судомВ отношении жителя Владимира утверждено обвинительное заключение.Судом установлено, что 21 октября 2023 года мужчина, в нетрезвом виде, управляя автомобилем марки «АUDI 80», в котором на переднем сиденье находился пассажир, двигался из деревни Трухачево в направлении села Чамерево Судогодского района.Водитель нарушил скоростной режим и движение машины вышло из под контроля.“Проезжая закруглённый участок дороги, он не справился с управлением, автомобиль пересек разметку, обозначающую край проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся”, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.В ходе расследования водитель свою вину в совершении преступления признал полностью.Уголовное дело направлено в Судогодский районный суд.Фото: freepik.com